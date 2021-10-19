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В издании ТАСС, сославшись на источник в ОПК, отметили, то радиус поражения береговой ракетной установки «Бал» увеличился вдвое благодаря новой ракете. Он также теперь может уничтожать наземные объекты.

Согласно словам собеседника информационного агентства, ранее были проведены тесты нового реактивного снаряда для комплекса, которые показали, что ее дальность поражения превышает полтысячи километров. Новый механизм наведения также позволил ей ликвидировать сухопутные цели. В результате «Бал» теперь сопоставим по своим возможностям с «Бастионом», оснащенным сверхзвуковыми «Ониксами».

Однако в предприятии, где был создан данный ракетный комплекс, отказались давать комментарии по этому поводу. В СМИ напоминают, что БРК «Бал» в настоящее время оснащен ракетами Х-35 и Х-35У, способными поражать цели на расстоянии до 120 и 260 километров соответственно. В рамках одного залпа эта установка способы выпустить более тридцати снарядов.

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