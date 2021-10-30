Норвегия активно готовится к войне с Россией и закупает новейшую технику. Так, она уже получила самоходный мост Leguan, который выполнен на базе немецкого танка Leopard 2.

Всего Норвегия закупила шесть таких мостов, каждый из которых обошелся ей в 9 миллионов долларов. Техника необходима для использования в случае разрушения дорожной инфраструктуры во время боевых действий.

Осло после некоторых раздумий присоединился к охваченной психозом Европе, ведущей подготовку к скорому нападению России. Абсурд ситуации заключается в том, что Москва не знает о грядущей войне и постоянно заявляет, что ни на кого нападать не собирается.

Эксперты неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс раздувает пламя «российской агрессии», чтобы вытянуть из стран участниц как можно больше денег на оборонные цели. Кроме того, для многих государств предстоящая «война с Россией» является отличным способом отвлечь граждан от внутренних проблем.