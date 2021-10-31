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Ника Мелия, член оппозиционной грузинской фракции ЕНД, заявил о победе партии на выборах и призвал Михаила Саакашвили, бывшего лидера Грузии, перестать морить себя голодом.

В Центральной избирательной комиссии страны пока что не раскрыли даже предварительных результатов выборов, однако кандидат в мэры Тбилиси уже сообщил, что оппозиции удалось победить во втором туре голосования. Поэтому он попросил Саакашвили закончить с голодовкой, которая длится уже почти месяц.

При этом правящая фракция «Грузинская мечта» тоже заявила о победе на втором этапе голосования. Каждая из партий ссылается на информацию, полученную с разных экзитполов, итоги которых значительно отличаются между собой. В СМИ напоминают, что предварительные результаты от ЦИК будут раскрыты после 12 часов ночи.

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