Ника Мелия, член оппозиционной грузинской фракции ЕНД, заявил о победе партии на выборах и призвал Михаила Саакашвили, бывшего лидера Грузии, перестать морить себя голодом.

В Центральной избирательной комиссии страны пока что не раскрыли даже предварительных результатов выборов, однако кандидат в мэры Тбилиси уже сообщил, что оппозиции удалось победить во втором туре голосования. Поэтому он попросил Саакашвили закончить с голодовкой, которая длится уже почти месяц.

При этом правящая фракция «Грузинская мечта» тоже заявила о победе на втором этапе голосования. Каждая из партий ссылается на информацию, полученную с разных экзитполов, итоги которых значительно отличаются между собой. В СМИ напоминают, что предварительные результаты от ЦИК будут раскрыты после 12 часов ночи.