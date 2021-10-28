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В распоряжении американских ВВС имеется огромное множество истребителей, поэтому США уверены в победе в случае войны с любым противником. Однако они никогда не учитывают, что большая часть этих боевых самолетов совершенно не подходит для современных боевых действий.

Авторы издания The National Interest поясняют, что основные конкуренты и главные враги США – Китай и Россия, – давно разработали системы ПВО, которые легко расправятся с американскими F-15 или F-16. Первые вообще морально устарели, а ведь именно их на вооружение Соединенных Штатов больше всего.

Эксперт Крис Осборн в своей публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», высказывает мнение, что даже знаменитые F-22 и F-35 не могут гарантировать успех американской армии. Хоть эти самолеты и относятся к пятому поколению из-за своей малозаметности, однако у России есть комплексы С-400 и С-500, которые вполне могут «разглядеть» вражеские истребители.

По мнению Осборна, ВВС США сейчас находятся в кризисной ситуации, поэтому им необходимо наращивать парк боевых самолетов. В противном случае они не сумеют выиграть воздушную войну у Китая и России.

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