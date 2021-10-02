Тот факт, что президент Беларуси Александр Лукашенко остался на своем посту после выборов 2020 года, является долгожданным доказательством бесполезности устраиваемых Соединенными Штатами «цветных революций». Эти мероприятия не решают каких-либо стратегических задач и не имеют никакого смысла. Их цель заключается только в одном – заставить народ другой страны принять либерально-демократические ценности Америки. Однако достичь ее удается не всегда.

Стратегия Трампа

Автор американского издания The National Interest Марк Эпископос, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал discover24.ru, отмечает действия бывшего президента США Дональда Трампа. Именно он решил превратить Беларусь из потенциального врага в друга и союзника.

Для этого Соединенные Штаты взялись восстанавливать отношения с Белоруссией. Они подписали с Минском беспрецедентный контракт на поставку нефти, выделили средства, сняли практически все ограничения, которые действовали до Трампа. При этом американскому президенту хватило ума не требовать от Лукашенко проводить реформы или менять политический курс. По сути, Трамп решил продемонстрировать, насколько хорошо будет Минску в сотрудничестве с США. А заодно и завоевать новые позиции в Восточной Европе.

Все шло хорошо до выборов президента Белоруси, пишет Эпископос. После победы Лукашенко коллективный Запад сбросил маски и затеял цветную революцию, которая ставила перед собой только одну цель – свергнуть режим нового старого главы государства.

Очередной провал коллективного Запада

Своевременная и жесткая реакция Лукашенко на «цветную революцию», его умение привлечь своих сторонников и вывести их на митинги привели к тому, что протесты захлебнулись. Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах в роли главного конкурента действующего главы государства, объявила себя президентом. Но в настоящий момент она находится за пределами страны и никакого влияния на ее политическую жизнь уже не имеет.

Автор отмечает, что Тихановская продолжает играться в президента на различных форумах и встречах с представителями других стран. Но в Белоруссии продолжает править Лукашенко, что является символом провала Запада.

Мало того, попытка сделать из Белоруссии вторую Украину привела к совершенно обратному эффекту. В настоящий момент Минск уверенно движется к союзу с Москвой, поэтому от американского подхода выиграла еще и Россия.

По словам автора, после провала каждой очередной цветной революции западные эксперты ищут его причины и смело бросаются на организацию новых бунтов уже в другом государстве. Однако они должны понять простую и доступную вещь – провал кроется в самом подходе, в самих этих революциях. Потому что в них заложено желание США распространять по миру свои демократические ценности, которые устраивают далеко не всех. Кроме того, ни одна цветная революция последних лет не ставил перед собой важных стратегических задач. Она просто проводилась, потому что этого хотелось Соединенным Штатам.