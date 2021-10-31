Подполковник американских ВВС Гайа Рейзер рассказал журналистам издания The National Interest как военные летчики пили водку после полетов на истребителях Су-22 и МиГ-29.

Он поведал, что в 2001 году его вместе с другими пилотами отправили в Польшу для тестирования советских самолетов. Истребители находились на одной из авиабаз под Варшавой.

Подполковник рассказал, что маневренность и скорость Миг-29 его просто поразила. Также он отметил, что Су-22 можно назвать «мускулистым истребителем», но он не дает пилоту видеть всю ситуацию целиком, что создает проблемы в воздушном бою.

По словам Рейзера, испытания самолетов завершились шашлыками под водку и посиделками, во время которых летчики сравнивали советские истребители с американскими.