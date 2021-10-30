Американский военный эксперт Крис Осборн в своей статье для The National Interest (NI) «с сожалением» признает, что даже инновационные обновления в новейших версиях истребителей F-16 не позволяют ему конкурировать с российскими или китайскими истребителями-невидимками пятого поколения. Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

Институт аэрокосмических исследований им. Митчелла недавно опубликовал исследование, в котором ВВС США рекомендуется как можно быстрее списать и продать свои истребители четвертого поколения. В то же время, несмотря на призыв к «полному избавлению» от платформ четвертого поколения, исследование под названием «Истребители будущего, которые потребует наша страна» рекомендует ВВС «сохранить» большое количество F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»).

Почему? Имеется одна насущная причина, помимо того факта, что эксплуатация «Боевого сокола» обходится дешевле по сравнению с платформами пятого поколения. Это может быть связано с успехом программы модернизации F-16 для продления срока службы (SLEP).

Сегодняшний «Боевой сокол» восходит к 1970-м годам, и это обстоятельство вызывает вопросы относительно того, как такой самолет сохранил свою боевую значимость и характеристики в современной и значительно более серьезной среде угроз.

SLEP улучшил обшивку и детали верхней части крыла. Дополнительно усилен фонарь кабины. Ожидается, что SLEP продлит ресурс полетного времени Fighting Falcon примерно с шести-семи тысяч летных часов до восьми тысяч или более. ВВС США ставят цель, чтобы «Боевой сокол» смог налетать до двенадцати тысяч часов.

Более существенными можно счесть усилия по интеграции в Fighting Falcon некоторых технологий истребителя F-35, таких как радар с активной системой электронного сканирования (AESA), который позволяет «Боевому соколу» находить, обнаруживать и отслеживать угрозы противника на больших расстояниях. Lockheed Martin, разработавшая радар AESA, утверждает, что он может отслеживать до двадцати целей одновременно. Это сценарий, который позволяет F-16 быть более эффективным в войне с крупными державами.

Таким образом, радар AESA представляет собой серьезное обновление по сравнению с прежним радаром с механическим сканированием. В последние годы «Боевой сокол» получил также новую бортовую радиоэлектронику, такую ​​как отображение движущихся карт, видео в кабине, цифровые графические экраны и новые системы слежения за целями. В модернизированных F-16 используется высокий уровень бортовой автоматизации, призванный снизить нагрузку на пилота.

Lockheed Martin создает еще более новый вариант F-16V Viper, в котором используются новые компьютеры, программное обеспечение и дисплей высокого разрешения в кабине. Кроме того, модель «V» оснащена комплектом средств радиоэлектронной борьбы, датчиком предупреждения о ракетном нападении и системой обнаружения на шлеме пилота. Это техническая отправная точка для версии под названием F-21, которая предлагается к производству специально для Индии.

Тем не менее, все эти инновационные обновления «Боевого сокола» могут не позволить ему конкурировать с российскими или китайскими истребителями-невидимками пятого поколения. Но эти обновления могут объяснить, почему исследование рекомендует держать «Боевых соколов» на вооружении и в дальнейшем.