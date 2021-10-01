В информагентстве The New York Times отметили, что Тайип Эрдоган считает важным поддерживать сотрудничество с Россией после возникновения напряжения в отношениях с США.

На Западе при этом продолжают призывать Анкару отказаться от всех контрактов с РФ в области энергетики и оборонной сферы. В результате отношения между странами могут быть полностью испорчены. Первым шагом к этому стал отказ Вашингтона от поставок истребителей F-35 туркам. Однако это лишь привело к тому, что Эрдоган начал теснее взаимодействовать с РФ.

В рамках недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции обсудил с ним строительство атомной электростанции и новые сделки по продаже вооружения. В Анкаре при этом не понимают, почему Соединенные Штаты диктуют им свои условия, запрещая торговать с другими государствами.