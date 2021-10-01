читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве The New York Times отметили, что Тайип Эрдоган считает важным поддерживать сотрудничество с Россией после возникновения напряжения в отношениях с США.

На Западе при этом продолжают призывать Анкару отказаться от всех контрактов с РФ в области энергетики и оборонной сферы. В результате отношения между странами могут быть полностью испорчены. Первым шагом к этому стал отказ Вашингтона от поставок истребителей F-35 туркам. Однако это лишь привело к тому, что Эрдоган начал теснее взаимодействовать с РФ.

В рамках недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции обсудил с ним строительство атомной электростанции и новые сделки по продаже вооружения. В Анкаре при этом не понимают, почему Соединенные Штаты диктуют им свои условия, запрещая торговать с другими государствами.

Вам может понравиться

Немецкий депутат Нольте высказался против вступления Украины в НАТО

Ян Нольте, немецкий парламентарий и член фракции АдГ, считает, что нельзя позволить Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу, так как это идет вразрез с его целями. Согласно его словам, партия не

Климкин считает Украину фаршем в «геополитической мясорубке»

Павел Климкин, экс-руководитель МИД Украины, считает, что в мире образовалась «геополитическая мясорубка», где Киев является обычным фаршем. Согласно его словам, страна в настоящее время угодила в настоящую «мясорубку», возникшую из-за

На российско-пакистанских учениях спецназа впервые применили роботов для разминирования

В рамках совместных пакистано-российских маневров «Дружба-2021», прошедших в Краснодарском крае, был впервые использован боевой робот «Уран-6», который помог в разминировании территории. Отмечается, что бойцы пакистанских отрядов спецназа смогли изучить использование
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 октября – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 1 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 октября – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 1 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 1 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 1 октября – пасмурно, до 9 °C |