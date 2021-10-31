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Россия не собирается делить потенциальных противников на «сильных» и «слабых», пишет китайское издание NetEase. В случае новых провокаций Вашингтона, который фактически бросил вызов Москве в Черноморском регионе, она ответит ему максимально жестко.

Авторы подчеркивают, что США все еще остаются лидерами на мировой арене, однако сейчас у них есть два реально сильных соперника. Это Китай, который давно готов составить конкуренцию американской экономике, и Россия. Причем только РФ может одолеть Соединенные Штаты, так как в военном плане она превосходит Китай.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что США все чаще отправляют свои корабли в Черное море, которое РФ считает своим. Они пытаются запугать Москву, однако она всегда готова дать ответ на любые провокации. Так, на днях в акватории появился эсминец USS Porter, который сразу же взяли под наблюдение корабли Черноморского флота и береговые ракетные комплексы. Если он попытается приблизиться к границам территориальных вод РФ, то Москва будет действовать жестко и решительно вплоть до уничтожения нарушителя.

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