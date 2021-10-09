Североатлантический альянс устраивает агрессивные и наглые провокации у российских границ, не задумываясь о последствиях. Это весьма опасно, так как подобные действия могут спровоцировать полномасштабную войну, отмечают эксперты китайского портала NetEasе.

Они напоминают, что отношения между Западом и Россией существенно ухудшились из-за Украины и вводимых из-за нее санкций против РФ. Москва сперва довольно спокойно реагировала на провокации НАТО, однако в июне достаточно жестко выдворила из своих территориальных вод британский эсминец Defender.

После этого откровенные провокационные действия Запада на время затихли, однако он продолжает говорить о новых санкциях, а также проводит учения в непосредственной близости от российских рубежей.

По мнению авторов, рано или поздно это приведет к очередным провокациям, которые вполне могут стать причиной глобальной войны, способной уничтожить человечество.