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Китайский истребитель J-20 поднялся на высоту в 30 километров и превзошел по этому параметру российский Су-57. Авторы издания NetEase с гордостью заявляют, что это расстроило Москву, так как несмотря на хорошие отношения между странами, они все же остаются конкурентами на рынке вооружений.

Эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, отметили, что Россия делает упор на скорость и маневренность своих истребителей, а Соединенные Штаты оснащают их современной электроникой, облегчающей управление и способной отслеживать ситуацию в небе. Китай до последнего времени хоть и создавал самолеты пятого поколения, но их характеристики не особо впечатляли конкурентов.

Сейчас Пекин может гордо заявлять, что сумел превзойти и Россию и США. Высота в 30 тысяч метров пока не поддавалась истребителям из этих стран, поэтому Китай установил рекорд.

Так, американский F-22 поднимается на 19 тысяч метров, а российский Су-57 – на двадцать километров. Китай продемонстрировал гораздо лучший результат и вошел в элиту авиастроения.

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  • Анна
  • 26.10.2021
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