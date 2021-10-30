Российские ВКС привлекли к себе пристальное внимание чрезмерной активностью в северной части Сирии, сообщает портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что все дело в вертолетах, которые стали летать гораздо интенсивнее.

Отмечается, что раньше вертолеты задействовались исключительно для патрулирования или переброски грузов, однако сейчас они все чаще показываются над провинцией Ракка, где до сих пор появлялись очень редко. При этом винтокрылые машины Ми-8 постоянно сопровождаются ударными Ка-52, что вызывает удивление у случайных наблюдателей и экспертов.

Последние предположили, что РФ тайно основала в этом регионе новую военную базу. Это вполне логично, так как из провинции Ракка российским ВКС будет значительно удобнее пресекать воздушные атаки Израиля, а также блокировать перемещение по территории Сирии американского военного контингента. Также новая база позволила бы взять под контроль не только север, но и восток страны.