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Немецкое издание Junge Welt заявило, что виновной в росте цен на газ является вовсе не Россия.

Как заявляет журналист издания, причина того, что газ так резко и сильно подорожал, заключается в том, что в Азии вырос на него спрос. При этом европейские хранилища газа был заполнены лишь наполовину.

По словам экспертов в сфере энергетики, потребление газа в Азии в этом году заметно выросло. К примеру, в Китае оно увеличилось на 12% из-за того, что страна начала отказываться от использования угля. Кроме того, экономика страны начала восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Европейские хранилища опустели из-за того, что зима сильно затянулась. Летом же уже были высокие цены, и операторы не закупались заранее, надеясь на снижение цены, но просчитались. При этом указывается, что российский «Газпром» свои обязательства по контрактам выполнил. США же начали продавать газ в Азию, и сократили транзит в Европу.

Недавно презент Сербии заявил, что причиной энергетического кризиса стало то, что европейские страны не заключили с Россией контракты своевременно. Кроме того, были введены углеводородные пошлины.

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