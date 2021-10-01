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Ян Нольте, немецкий парламентарий и член фракции АдГ, считает, что нельзя позволить Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу, так как это идет вразрез с его целями.

Согласно его словам, партия не является противником НАТО и всецело поддерживает задачи организации по укреплению обороноспособности европейских стран. Однако он считает, что данный альянс должен оставаться мирным, поэтому не стоит расширять его на восток. Это также касается идеи о присоединении к нему Киева.

По мнению народного избранника, западный военно-политический блок превратится в угрозу мировой безопасности, если станет сам приводить к возникновению конфликтных ситуаций. Нольте призвал Соединенные Штаты перестать использовать НАТО для решения собственных геополитических проблем.

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