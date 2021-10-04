Система противовоздушной обороны российской авиабазы «Хмеймим» успешно отразила атаку беспилотного аппарата террористов. Дрон пытался нанести удар по объекту, однако его своевременно обнаружили и сбили, пишет портал Avia.Pro.

Авторы дополнили публикацию фотографиями, на которых можно разглядеть напавший на базу БПЛА. Сообщается, что он был один. Идентифицировать его не успели, так как зенитно-ракетный комплекс обнаружил возможность удара по базе и атаковал беспилотник.

Это уже третье нападение на «Хмеймим». Две атаки, которые состоялись летом этого года, также были пресечены системами противовоздушной и противоракетной обороны. По мнению авторов портала, террористы провоцируют Россию. Они пытаются получить преимущество в провинциях Идлиб и Латакия, однако ВКС РФ вместе с правительственными войсками на дают такой возможности.