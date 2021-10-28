Журналисты издания National Interest рассказали о пяти видах вооружения, которые будут задействованы в гипотетической войне с Северной Кореей. Об этом сообщает портал «Военное дело».

В первую очередь отмечается, что осуществить вторжение в Северную Корею можно только по морю. Для этого будут задействованы десантно-штурмовые амфибийные машины, представленные ещё в 70-х годах прошлого века. Они передвигаются по воде со скоростью до 8 миль в час, на суше – до 45 миль в час. Машины вооружены 40-мм гранатометом или пулеметом. По словам журналистов, машины давно устарели и будут представлять лёгкую мишень.

Затем авторы статьи отмечают конвертоплан Bell V-22 Osprey. Он способен взлетать и садиться вертикально подобно вертолёту, и может перевозить до 24 пехотинцев, а также вооружение и боеприпасы. Для перевозки также может быть задействован вертолёт CH-53E. Он способен перевозить 16 тонн груза и до 55 пехотинцев.

Кроме того, авторы издания отмечают бронеавтомобиль LAV-25, который обладает амфибийными свойствами. Использовать его можно для разведки, эвакуации, командно-диспетчерских и транспортно-логистических задач.

Последней журналисты указали высокомобильную ракетную систему HIMARS, которая обладает высокой точностью и способна поражать цели на дальность до 43 миль.

Ранее мы сообщали о использовании комплексов HIMARS для отработки условных ударов по кораблям Балтийского флота. Проводились маневры на шведском острове Готланд.