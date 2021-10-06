Обозреватель американского издания The National Interest (NI) Марк Эпископос обратил внимание на множество современных боевых систем и техники, которые намерены получить Сухопутные войска России в ближайшем будущем. Перевод публикации NI представлен изданием Discover24.

В интервью газете Министерства обороны России «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками российской армии генерал Олег Салюков высоко оценил совместные учения «Запад-2021», недавно проведенные российскими и белорусскими вооруженными силами. По его словам, в ходе этих учений дебютировали новые российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта», которые выполняли разведывательные и ударные задачи. Салюков сказал, что «все присутствующие на учениях цели были нейтрализованы их вооружением», которое включает в себя 30-миллиметровые автоматические пушки, пулеметы и противотанковые управляемые ракеты.

«Беспилотные танки» являются, по сути, гусеничными автономными боевыми наземными транспортными средствами и разрабатываются российским военно-промышленным гигантом «Ростех». «Уран-9» оснащен огромным количеством вооружений, в первую очередь он предназначен для огневой поддержки пехотных формирований. Робот прошел ограниченные боевые испытания в последние годы сирийской гражданской войны, хотя поступали противоречивые сведения о его работе.

«Нерехта» – это универсальный боевой дрон, который может быть развернут в трех различных конфигурациях: вооруженная, транспортная и разведывательная. На кадрах с «Запада-2021» видно, как «Уран-9» и «Нерехта» уничтожают бронетехнику условного противника и поддерживают группы пилотируемых бронемашин. Салюков сообщил, что обе системы в настоящее время находятся в стадии разработки и выйдут на начальную работоспособность в 2022 году, после чего военные решат, сколько их единиц следует закупить.

Салюков также ответил на вопрос о модернизированной пехотной технике для сухопутных войск России, в частности, о новой российской боевой экипировке для будущих солдат «Ратник». Обновленная боевая система «Ратник» состоит из почти шестидесяти отдельных компонентов, начиная от обновленных бронежилетов и шлемов новой системы с активной защиты органов слуха и заканчивая несколькими вариантами ботинок для разных сезонов и новым радиооборудованием. Военным России поставлено более трехсот тысяч комплектов боевого снаряжения «Ратник».

«Процесс усовершенствования оборудования« Ратник» не прекращался ни на минуту», – сказал Салюков. Он также добавил, что работа над системой следующего поколения «Сотник», призванной заменить «Ратник», началась в 2020 году. Созданный из легкого полиэтиленового волокна и новой системы брони, «Сотник» обещает российским солдатам достаточную защиту, чтобы выдерживать прямые выстрелы от пуль 50-го калибра [12,7 мм], причем без ограничения подвижности солдата.

Ранее планировалось, что первая партия снаряжения «Сотник» поступит в отборные подразделения спецназа к 2025 году, а к 2030 году будет распространена среди других частей российских вооруженных сил. Хотя неизвестно, сможет ли производитель массово выпустить столь амбициозный продукт, как «Сотник», в столь короткие сроки.

Салюков также сообщил, не вдаваясь в подробности, что на подходе еще более совершенные системы. Говоря о боевой технике в оснащении «солдата будущего», он отметил, что в 2021 году совместно с отечественными промышленными предприятиями была проведена большая работа по включению в боевую экипировку военнослужащего новой «роботизированной» подсистемы, которая включает мини- и микро-БПЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты. Еще в 2018 году появились сообщения о том, что российская оборонная промышленность работает над «силовым экзоскелетом» под названием «Ратник-3», но полный объем возможностей костюма и текущий статус проекта остаются все еще неясными.