По официальным источникам, в 2013 году французские войска вошли в Мали для борьбы с заполонившими всю страну террористическими группировками. Однако недавнее интервью с ирландским офицером газете The Galway Advertiser, раскрыло истинные цели, которые преследовал Париж в Африке.

«Наша роль в Мали, которую называют «следующий Афганистан», не является миротворческой. Мы стремимся защитить колониальные интересы Франции и, в частности, ее источники урана в соседнем Нигере. Это новая «схватка Европы за Африку» под эгидой ЕС. Мали и соседние страны, составляющие регион Сахеля, богаты природными ресурсами», — говорит офицер.

Ирландец подчеркивает, что именно действия западных политиков привели к тому, что в Мали устремились исламисты. В результате устроенной Западом гражданской воины в Ливии рухнуло целое государство, и боевики отправились в другие регионы Сахеля.

«Есть джихадисты, выступающие против малийского правительства. Это является прямым результатом вторжения Запада и разрушения Ливии», – замечает офицер.

Франция с позором покинула Мали и оставила местных граждан без защиты. Однако руководство Бамако пригласило российских специалистов из «ЧВК Вангера» для подготовки и обучения национальной армии. До этого отечественные инструкторы зарекомендовали себя в ЦАР, где натренированные местные войска смогли разбить боевиков.