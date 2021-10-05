Беспилотные летательные аппараты, способные извергать пламя, вскоре появятся на вооружении российской армии. Об этом рассказали представители Минобороны РФ.

Они пояснили, что уже согласованы тактико-технические требования к дронам-огнеметчикам, которые планируется передать на вооружение РХБЗ. Вместо привычных ракет или бомб компактные аппараты будут осуществлять стрельбу зажигательными или термобарическими боезарядами.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что подобные беспилотники станут незаменимыми в районах, где требуется избежать потерь гражданского населения или военнослужащих. Дроны смогут атаковать цели, которые располагаются в ущельях гор, бетонных укрытиях или в условиях плотной городской застройки.

В настоящий момент на вооружении войск РХБЗ имеются только ручные огнеметы и тяжелые огнеметные системы. Беспилотники с термобарическими снарядами позволят атаковать противника с воздуха.