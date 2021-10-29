Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия «не отстанет» от Украины, поэтому нужно потопить ее Черноморский флот, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин. Он отметил, что для этого нужна сущая мелочь – ускорить производство ракет «Нептун» или построить много больших кораблей.

Также Лапин подсчитал, что всего 70 ракет «Нептун» хватит для того, чтобы отправить Черноморский флот России на дно. Тогда якобы Москва сжалится над Киевом и «отстанет» от него навсегда.

По словам бывшего депутата, совершенно на замечающего абсурдность своих высказываний, граничащих с глупостью, Россия специально «захватила» Крым и «устроила войну» на Донбассе, чтобы «не отставать» от Украины. Но США и Турция, которые поставляют ракетные комплексы Javelin и беспилотники Bayraktar, не дают Москве развернуться на полную.

Напомним, что Киев с завидной регулярностью обещает то устроить парад на Красной площади, то направить на РФ британские или даже собственные ракеты. Всерьез эти заявления не воспринимают даже сами политики, которые их озвучивают, но посмешить украинский народ у них все же получается.

Вам может понравиться

Захарова: Усиление военного присутствия НАТО в Прибалтике приведет к дестабилизации ситуации

Развертывание новой военной инфраструктуры Североатлантического альянса в прибалтийских странах повлечет за собой дестабилизацию ситуации в регионе, заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала ввод в эксплуатацию

Военкор Стешин рассказал, как Россия может ответить на провокации Киева с “Байрактарами”

Минские соглашения запрещают использование на Донбассе беспилотных аппаратов. Их может применять только миссия ОБСЕ, однако Киев давно показал, что подписанные им договоренности ничего не стоят. Именно поэтому он задействовал беспилотники

Политолог Корнилов: Последствия обострения на Донбассе могут оказаться опасными для России

Захват ВСУ села Старомарьевка на Донбассе и многократные обстрелы территории ДНР говорят о серьезном обострении ситуации. Оно совсем не случайно началось после визита на Украину главы Пентагона Ллойда Остина. Скорее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 7 °C | Королев: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C |