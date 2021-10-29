Россия «не отстанет» от Украины, поэтому нужно потопить ее Черноморский флот, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин. Он отметил, что для этого нужна сущая мелочь – ускорить производство ракет «Нептун» или построить много больших кораблей.

Также Лапин подсчитал, что всего 70 ракет «Нептун» хватит для того, чтобы отправить Черноморский флот России на дно. Тогда якобы Москва сжалится над Киевом и «отстанет» от него навсегда.

По словам бывшего депутата, совершенно на замечающего абсурдность своих высказываний, граничащих с глупостью, Россия специально «захватила» Крым и «устроила войну» на Донбассе, чтобы «не отставать» от Украины. Но США и Турция, которые поставляют ракетные комплексы Javelin и беспилотники Bayraktar, не дают Москве развернуться на полную.

Напомним, что Киев с завидной регулярностью обещает то устроить парад на Красной площади, то направить на РФ британские или даже собственные ракеты. Всерьез эти заявления не воспринимают даже сами политики, которые их озвучивают, но посмешить украинский народ у них все же получается.