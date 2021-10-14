Россия вынуждена создавать новейшие виды вооружений из-за действий Соединенных Штатов. При этом она не злоупотребляет положением страны, имеющей в своем распоряжении уникальное гиперзвуковое оружие, в отличие от США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он пояснил, что Россия проводит учения исключительно на своей территории, в то время как США и их союзники постоянно нагнетают обстановку. Они непрерывно говорят о скором нападении Москвы на всех подряд без разбору, хотя гораздо лучшим способом уладить все конфликты стали бы переговоры.

Президент отметил, что в распоряжении России имеются ракеты, способные атаковать цели на скорости в 25 чисел Маха. Москва давно обошла всех конкурентов, но не использует имеющиеся у нее возможности для захвата кого-либо. И в гонке вооружений она тоже не собиралась участвовать, пока США не вышли из Договора по ПРО и не начали эту самую гонку по собственной инициативе.