На канале N-TV, транслируемом в ФРГ, отметили, что, если Соединенные Штаты и КНР заключат новую газовую сделку, то это приведет к усугублению европейского энергетического кризиса.

Согласно словам экспертов, хранилища в Европе все еще не заполнены «голубым» топливом в достаточном количестве, поэтому новое соглашение между Вашингтоном и Пекином может стать проблемой для европейцев. Переговоры экспортеров из США с китайскими компаниями касательно поставки СПГ на миллиарды долларов при этом находятся на финальной стадии. Соответствующий договор может быть подписан до конца нынешнего года.

В информационном агентстве отметили, что РФ могла бы оказать поддержку в решении имеющейся проблемы путем повышения поставок по своим газопроводам. Но России необходимо еще заполнить свои хранилища. Кроме того, она, скорее всего, уже добывает газ на максимально возможном уровне.