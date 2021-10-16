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Турция намеревается перевести наступление в Сирии в активную фазу. Она уже выдвинула свои войска в районы, в которых дислоцируются правительственные силы САР, пишет портал Avia.Pro.

Сообщается, что к зонам проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» движутся многокилометровые колонны автомобильной и боевой техники ВС Турции. Очевидцы заметили в ней множество пикапов со спаренными зенитными установками. Не исключено, что они предназначены для нанесения ударов по вертолетам и самолетам российских ВКС, сообщает портал.

Эксперты уверены, что Анкара не осмелится обстреливать истребители РФ, так как в противном случае ее колонна на открытой местности станет хорошей мишенью для бомбардировщиков. РФ вполне может задействовать в операции возмездия самолеты Ту-22М3, которые уничтожат военную технику Турции в считаные часы.

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