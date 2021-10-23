Благодаря политике президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера страна вышла из кризиса, связанного с активностью радикальных группировок. К такому выводу пришли эксперты Le Potentiel Centrafricain.

К заслугам президента центральноафриканское издание отнесло обеспечение безопасности в стране. Армия республики, подготовленная российскими инструкторами, разгромила боевиков. Россияне, которые в публикациях зарубежных СМИ нередко фигурируют как «ЧВК Вагнера», в сжатые сроки существенно повысили боеспособность местных силовых подразделений.

Вооруженные силы ЦАР не только освободили от радикалов обширные территории, но и предотвратили госпереворот. При Туадера африканская страна постепенно преодолевает последствия глубокого кризиса, восстанавливает пострадавшую инфраструктуру и экономику.