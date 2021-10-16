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Минздрав России опубликовал новые рекомендации для тех, кто лечится от коронавируса дома.

Как указывается, если у человека есть подтверждённый диагноз коронавируса, и заболевание протекает в лёгкой или среднетяжёлой форме, его отправляют лечиться на дому. При заболевании в лёгкой форме, применять для лечения рекомендуется фавипиравир и парацетамол, назальные формы ИФН-α. Первый препарат можно заменить умифеновиром, кроме того, в схему лечения можно добавить будесонид.

Для лечения среднетяжёлой формы заболевания также следует принимать фавипиравир, парацетамол и назальные формы ИФН-α. Кроме того, рекомендуются ривароксабан, апиксабан, дабигатрана этексилат.

В документе также указывается, что обследовать граждан необходимо в случае наличия факторов, которые могут указывать на заболевание коронавирусом. Кроме того, тем, кто въехал из-за рубежа или контактировал с заражёнными людьми, необходимо пройти ПЦР-тест.

Недавно медики рассказали о новых последствиях коронавируса. Как сообщается, заболевание способно привести к дегенерации глазных сетчаток.

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