Минтруд России собирается изучить предложение о новой выплате к школе, которая будет осуществляться из маткапитала.

Как отмечается, с соответствующим предложением недавно выступила Счётная палата. Так, размер выплаты составляет 20 тысяч рублей, предлагается сделать её ежегодной и выплачивать перед началом учебного года. Однако уточняется, что средства на неё должны выделяться из материнского капитала.

Согласно сообщению замглавы Минтруда РФ Ольги Баталиной, они собираются со всей внимательностью изучить это предложение. Также она указала, что правительство постоянно проводит работу по расширению возможностей применения маткапитала.

Отмечается, что в среднем на то, чтобы подготовить мальчика к школе, родители тратят 19,3 тысячи рублей. На девочку уходит больше – около 23,8 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске родители провели “открытый урок” на пустыре. Здесь власти уже давно обещали возвести школу, но до сих пор строительство даже не началось.