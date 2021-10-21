Турция многократно проводила испытания купленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Однако по непонятным причинам она до сих пор не может поставить их на боевое дежурство.

По мнению экспертов, причиной может быть отсутствие достаточной квалификации у турецких инженеров, которые просто не знают как обращаться с системой ПВО российского производства. Еще одна версия – это пребывание комплексов в разобранном состоянии. Напомним, что ранее Анкара заявляла о желании создать собственный аналог С-400, поэтому скорее всего она скопировала технологии.

Минобороны Турции уже заявило, что ситуация требует срочного введения комплексов в строй.

«Для нас стало важным активировать С-400, не ведя ни с кем переговоров. Активизируя их, мы должны обеспечить безопасность нашего государства и нашей нации. Система С-400 — это не наступательная система, это не наступательное оружие. Эта система является «оружием защиты», – заявил контр-адмирал турецких ВМС Джихат Яйджи.

Он также добавил, что пока С-400 не поставлены на боевое дежурство, Турция остается уязвимой перед воздушными атаками потенциальных противников.