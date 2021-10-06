Программа модернизации корветов «Стерегущий», которая представлена Минобороны, подразумевает установку на них усовершенствованных комплексов противовоздушной обороны. Благодаря этому корабли смогут своевременно обнаруживать любые воздушные цели потенциального противника, начиная с беспилотников и заканчивая крылатыми ракетами, рассказали в пресс-службе главного военного ведомства. Кроме того, корабли оснастят радарами повышенной мощности.

Корветы типа «Стерегущий», в производстве которых использованы технологии невидимости. Такого эффекта удалось добиться за счет специальной конструкции надстроек кораблей и корпуса.

Минобороны поясняет, что на корветы, которые еще находятся в производстве, новое оборудование будет установлено на заводе. То есть, с конвейера сойдет фактически модернизированная версия. Те корабли, которые уже приняты на вооружение ВМФ, также обновят, дополнив их радарами и системой ПВО нового образца.