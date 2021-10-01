Актриса и модель Милла Йовович приняла участие в модном показе, который состоялся в Париже.

На своей странице в Instagram Йовович поделилась кадрами с показа и сообщила, что получила незабываемые впечатления. Она также отметила, что находиться на подиуме было весело, но ещё веселее было получить возможность пообщаться с друзьями из индустрии моды.

На подиуме актриса предстала в мини-платье, которое имело экстремальный вырез. Образ был дополнен топом, сумочкой в тон и полусапожками.

Для того, чтобы подготовиться к показу, Йовович пришлось активно заниматься спортом и следить за диетой. В комментариях поклонники оценили её усилия и заявили, что она восхитительная и потрясающая, а её фигура – просто огонь.

Недавно мы сообщали о том, что супруга экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни опубликовала видео с показа мод, в котором она приняла участие. Произошло это вскоре после того, как Саркози был вынесен приговор.