Супруга экс-президента Франции Николя Саркози модель Карла Бруни поделилась видеозаписью своего участия в показе мод.

Видеозапись была опубликована в Instagram модели. В комментарии она отметила, что была рада являться частью шоу. При этом модель поделилась видео в скором времени после объявления приговора её супругу.

Так, в среду Саркози осудили на год тюрьмы. Указывается, что в 2012 году были превышены расходы на финансирование его избирательной кампании. Как заявил суд, Саркози знал о том, сколько составляет порог расходов, и ему сообщали о том, что порог был превышен. Несмотря на это, он не прекратил митинги перед выборами.

Проводить наказание Саркози будет дома. За ним будет вестись электронное наблюдение. Его супруга на данный момент никак не прокомментировала приговор.

Недавно глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Великобритания намеревается наладить отношения с Францией. Ранее между двумя странами значительно ухудшились взаимоотношения из-за соглашения AUKUS.