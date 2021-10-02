В КНДР 1 октября был проведен первый испытательный пуск новой мобильной системы ПВО большой дальности. Американское военное издание Military Watch считает, что эта пока еще неназванная система вооружения, которая была представлена на параде в октябре 2020 года, вполне может считаться северокорейской версией более известной российской системы С-400, на которую она очень похожа внешне.

В Military Watch даже «окрестили» новую систему ПВО Северной Кореи как «С-400-Like». Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Академия оборонных наук КНДР, которая разработала новую систему вооружения, сообщила, что испытания подтвердили практическую функциональность пусковой установки ракеты, радара и универсальной боевой машины управления, согласно сообщению государственного агентства центральных новостей Кореи (KCNA). Вполне возможно, что ранее имели место и другие тестовые запуски, но текущий стал первым, что был раскрыт широкой публике.

Было показано, что запущенная ракета имеет двойное рулевое управление и двухимпульсный полетный двигатель. KCNA также сообщило об испытаниях со ссылкой на Академию оборонных наук: «Замечательные боевые характеристики зенитной ракеты нового типа с особенностями быстрого реагирования и точности наведения системы управления ракетой, а также значительное увеличение дальности поражения в воздухе, были подтверждены».

Испытание системы ПВО последовали за тремя ракетными испытаниями, проведенными в предыдущие три недели. Они включали гиперзвуковой планирующий блок, запущенный с ракеты 28 сентября, а немногим ранее – стратегическую крылатую ракету и баллистическую ракету железнодорожного старта.

Северная Корея не публиковала кадры крупных испытаний систем ПВО большой дальности с 2017 года, когда, как считается, на вооружение поступила система Pyongae-5 (KN-06), предшествовавшая нынешней модели. Предполагается, что «Пхеньян-5» имеет дальность действия 200 км и может поражать цели на всех высотах, обеспечивая в некоторых отношениях аналогичные характеристики российской системы С-300ПМУ.

Системы ПВО большой дальности играют жизненно важную роль, помогая компенсировать отсутствие у Северной Кореи современных боевых самолетов и обеспечивают асимметричные средства противодействия возможным воздушным атакам со стороны Соединенных Штатов или их союзников. ПВО занимала центральное место в военной мысли Северной Кореи со времен Корейской войны, когда воздушные бомбардировки сил Запада, включая неизбирательное применение напалма в очень больших количествах против гражданских целей, привели к гибели примерно 20-30 процентов населения.

Прежде чем разработать свои собственные системы дальнего действия, Северная Корея полагалась на модернизированные системы С-200, приобретенные в СССР в конце 1980-х годов. Хотя они обладали огромной дальностью действия и демонстрировали способность бороться с западными истребителями 21-го века, им не хватало мобильности или универсальности, чтобы обеспечить свое выживание после пусков, как это могли сделать новые системы.

Противовоздушная оборона наземного базирования не только является более экономичным средством обеспечения безопасности воздушного пространства Кореи по сравнению с истребителями или самолетами-перехватчиками, но и менее сложна для внутренней разработки. Последнее особенно важно, поскольку эмбарго ООН не позволяет Северной Корее импортировать новые боевые самолеты.