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Гордость американского флота – величественные авианосцы, – больше не представляют для России никакой угрозы. Появление на вооружении надводных кораблей и подводных лодок проекта «Ясень-М», а также гиперзвуковых ракет «Циркон», сводит все преимущества этих гигантов к нулю, сообщило издание Military Watch.

Автор публикации напомнил, что на днях Россия провела тестовый запуск «Циркона» с подлодки и получила ожидаемо отличный результат. Ракета, разогнавшаяся до 9 Махов, точно поразила цель в Баренцевом море.

Американские эксперты пишут, что подобная скорость, как и дальность поражения целей в 1000 километров недостижимы для Соединенных Штатов. Кроме того, у США нет средств противодействия «Цирконам». Поэтому чтобы уничтожить весь авианосный флот, России достаточно отправить на бой с ним подлодку с 32-40 ракетами. Этого будет достаточно чтобы утопить все авианосцы дважды.

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