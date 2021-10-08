Одним из ключевых моментов учений «Запад-2021», которые проходили на территории Беларуси и России, стало использование боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта», сообщает американское издание Military Watch. Авторы поясняют, что эти полностью автономные машины удивили наблюдателей всего мира.

Вооруженные пушками, пулеметами и противотанковыми комплексами, роботы провели стрельбы из всех видов оружия. Кроме того, их задействовали в операции по уничтожению противника в условиях тесной городской застройки. Роботизированные комплексы не промахнулись ни по одной из целей, что говорит о хорошо проделанной российскими конструкторами работе.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что в ходе учений Россия и Белоруссия продемонстрировали отличную слаженность и готовность дать Североатлантическому альянсу отпор на любые агрессивные действия.