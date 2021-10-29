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Когда глава Пентагона по делам ВМС США Карлос Дель Торо вернулся из поездки в Японию, он опубликовал твит о своем посещении корабля «Идзумо», впервые и прямо назвав его авианосцем. Как пишет портал Military.com, этот короткий комментарий признал важную новую военно-морскую реальность по отношению к бывшему противнику, а ныне давнему союзнику США. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Послевоенная конституция Японии ограничивает страну в сфере военных возможностей, поэтому ее военно-морские «силы самообороны» полагались на корабли с палубными вертолетами, а не на истребители, и старательно избегали использования в их отношении термина «авианосные».

Дель Торо, намеренно или нет, публично признал исторический сдвиг Токио в сторону своего прошлого в качестве «авианосной державы». Еще в конце 2018 года японцы объявили планах переоборудовать два своих крупных корабля-вертолетоносца, включая «Идзумо», для приема американских истребителей F-35B Lightning II в рамках срочных усилий по борьбе с растущей китайской военно-морской силой.

Япония имеет так называемые «силы самообороны», которые большинство посторонних наблюдателей признали бы вооруженными силами, но ее конституция провозглашает, что «никогда не будут поддерживаться сухопутные, морские и воздушные силы, а также другой военный потенциал», что означает, что она исторически избегала наращивания сил, которые считаются наступательными.

Джеффри Хорнунг, специалист по Японии в Rand Corp., пояснил, что традиционно в эту категорию безоговорочно попадали четыре объекта: межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты средней дальности, бомбардировщики дальнего действия и авианосцы. Однако в последние годы Токио все чаще обсуждает создание более серьезного военного потенциала, включающего авианосцы с самолетами, мотивируя это опасениями по поводу усиления Китая.

«Официально» Izumo – это вертолетоносный эсминец, который при своем водоизмещении в 27 000 тонн крупнее итальянского авианосца Garibaldi. Корабль можно счесть невеликим по сравнению с 90-тысячными авианосцами ВМС США класса Nimitz или даже с китайским авианосцем Liaoning водоизмещением 58 тысяч тонн. Но это крупнейший корабль, который Япония вывела в море со времен Второй мировой войны.

Хорнунг отметил, что растущая мощь Китая в регионе и его недавние шаги вокруг спорных островов Сэнкаку являются основным фактором в стремлении переоборудовать Izumo и родственный ему корабль Kaga для эффективного функционирования в качестве небольших авианосцев.

«Они хотят иметь возможность запускать самолеты в море, потому что ожидается, что взлетно-посадочные полосы будут разрушены с началом военного конфликта», – сказал Хорнунг.

Этот шаг также дает нынешнему союзнику США еще одну платформу для управления самым современным истребителем в мире. В начале октября пара истребителей-невидимок F-35B Корпуса морской пехоты США успешно взлетала и приземлялась с палубы «Идзумо». Эти учения фактически стали первым полетом истребителей с японского авианосца после Второй мировой войны.

Решение переоборудовать Izumo побудило китайские государственные СМИ сделать упор на критику военного прошлого Японии.

«Япония не должна забывать свою печально известную историю вторжений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона во время Второй мировой войны, поскольку подобный агрессивный шаг может заставить страну повторить свою милитаристскую историю», – говорится по этому поводу в статье Global Times.

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