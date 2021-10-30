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Некоторое время назад Польша обвинила Украину в дискриминации поляков. Об этом заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский. Украинские СМИ тут же сообщили о его заявлении.

Позже на эти обвинения ответил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Согласно заявлению Николенко, Украина категорически отвергает утверждения Шинковского. Он указал, что эти утверждения нельзя считать корректными и они вводят людей в заблуждение. Отношения между Польшей и Украиной, по его словам, дружественные и партнёрские, но подобные заявления не отображают этого.

Кроме того, в МИД Украины призвали Польшу не делать подобных политических оценок, которые идут в противоречие с намерениями страны и шагами, которые они совершают.

Ранее мы сообщали о том, что МИД Польши срочно выслал посла Бельгии. Произошло это из-за ссоры между премьер-министрами двух стран.

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