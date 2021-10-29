МИД Польши срочно вызвал посла Бельгии в Варшаве из-за ссоры между премьер-министрами двух стран Мариуша Моравецкого и Александера Де Кроо. В пресс-службе внешнеполитического ведомства пояснили, что речь в беседе с послом пойдет о заявлениях главы бельгийского правительства об игре Польши с огнем.

Перепалка началась с заявления Моравецкого. В ответ на претензии Брюсселя из-за решения Конституционного суда Польши премьер-министр заявил, что Варшава будет защищать свои интересы даже в том случае, если ЕС развяжет Третью мировую войну.

Де Кроо в ответ заявил, что «Польша играет с огнем, делая столь провокационные заявления. Его поддержал глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн.

Напомним, что Конституционный суд Польши вынес решение, которым поставил законы страны выше законодательства Евросоюза. Это спровоцировало настоящий скандал в ЕС, представители которого грозят сделать все возможное, чтобы заставить Варшаву чтить общеевропейское право.