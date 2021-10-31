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Россия и Соединенные Штаты обещали Турции расправиться с курдами, однако вместо этого оказывают им помощь, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, теперь Анкара не связана обязательствами и будет действовать в Сирии исключительно в своих интересах.

По мнению экспертов, это достаточно сильная заявка на разрыв отношений с РФ. Теперь вполне можно ожидать, что турецкие военные нанесут ракетный удар по российскому контингенту, который может находиться на военных базах вместе с курдскими формированиями.

Напомним, что ранее портал Avia.Pro сообщал, что над несколькими базами курдов появились российские флаги. Таким образом РФ предупреждает Анкару о своем присутствии. Если по этим объектам будут нанесены удары турецких войск, то они «живыми не уйдут».

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