Мария Захарова, представитель российского МИД, надеется, что в немецком руководстве еще остались люди, которые могут удержать Аннегрет Крамп-Карренбауэр, главу Минобороны ФРГ, от попытки проверить надежность российской армии.

Согласно ее словам, Крамп-Карренбауэр в рамках недавней встречи стран-участниц Североатлантического альянса показала нежелание в проведении диалога с Москвой касательно деэскалации возникшей в европейском регионе ситуации. Однако она выразила надежду, что в ФРГ найдутся те, кто не позволят министру совершить опрометчивый шаг.

Российский дипломат добавила, что РФ не собирается нападать на НАТО, отметив, что все действия западного блока лишь убеждают российское руководство в правильности принятых ранее решений по отношению к альянсу. Захарова заявила, что не получится вести конструктивный диалог с теми, кто желает только конфликта.