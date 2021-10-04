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Одним из предвыборных обещаний президента США Джо Байдена было обеспечение максимальной прозрачности мировой финансовой системы. Однако пока он с этим не справляется, так как Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире налоговым убежищем.

Об этом рассказало издание The Guardian со ссылкой на портал Pandora Papers. Международный консорциум журналистских расследований разместил на этом ресурсе документы, подтверждающие, что именно в США размещаются средства лиц, которые обвинялись в совершении финансовых преступлений. Лидером является штат Южная Дакота, притягивающий иностранцев, не желающих платить налоги.

По мнению авторов публикации, Джо Байден не справляется с обеспечением прозрачности. После публикации всех документов он должен как минимуму почувствовать себя неловко.

Напомним, что ранее сайт Pandora Papers опубликовал документы, из которых следует, что президент Украины Зеленский и его старые друзья скупают элитную недвижимость в Лондоне через офшоры.

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