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В информагентстве Reuters отметили, что вашингтонский метрополитен решил вывести из эксплуатации почти 60 процентов всех вагонов до определения причин инцидента с одним из поездов.

Отмечается, что специалисты в ходе проведенного расследования нашли на вагонах линейки 7000 дефекты, которые схожи с проблемой, случившейся во время недавнего происшествия. В результате было решено на время прекратить их использование. Однако это привело к тому, что метро Вашингтона лишилось почти 60% своего ж/д парка.

На данный момент времени по веткам подземки будут перемещаться примерно сорок поездов, а интервал между ними составит полчаса. Жителей Вашингтона уже предупредили о том, что данный шаг может привести к большим задержкам в часы пик. В СМИ напоминают, что 12 октября в столичном метро с рельсов сошел поезд. К счастью, никто из его пассажиров не пострадал.

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