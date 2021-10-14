Для прокладки кабелей применяется разная кабельная продукция, в том числе металлорукава, металлические лотки, трубы, каналы и пр. Она обеспечивает качественную защиту проводов от перепадов температур, влаги, агрессивных веществ, грызунов, механических повреждений и др.

Характеристики и применение металлорукавов

Рукав из стали или металлогофра представлен в виде гибкого шланга. Он изготовлен из стальной ленты и защищает кабеля от внешних воздействий и предотвращает распространение огня при возгорании проводки.

Он изготавливается из стальной полосы толщиной до 0,8 мм, а для повышения степени защиты применяют пленку из поливинилхлорида или х/б ткань. Благодаря гибкости такие рукава используются для прокладки кабелей на сложных участках магистрали.

При выборе кабельной продукции следует обратить внимание на такие эксплуатационные характеристики:

диаметр;

климатический класс;

степень герметичности;

высокая прочность на разрыв;

радиус изгиба;

общий вес;

материалы изготовления.

К главным преимуществам металлогофры относят гибкость, прочность и надежность, пожарную безопасность, увеличение срока службы проводов, обеспечение защиты от внешних воздействий, простой и быстрый монтаж.

При монтаже необходимо соблюдать строгие правила укладки проводов внутри гофры. Она должна быть прочной, без дефектов и прочих повреждений, чистой. Для герметичного соединения используют специальные соединительные элементы.

Металлорукава могут быть с уплотнителем из разных материалов (ПВХ, нейлон, х/б ткань, полиамид и др.), покрытием или без него. При выборе продукции следует учитывать условия эксплуатации и покупать соответствующий тип гофры.

Виды и особенности труб для прокладки кабелей

Для прокладки кабелей используются трубы для электропроводки купить которые можно по доступной стоимости. Они обеспечивают надежную защиту от внешних воздействий и повреждений, представлены в широком ассортименте (жесткие, гладкие).

Изготавливаются из металла и образуют вокруг проводов прочный кожух. Часто в качестве сырья применяют трубы с круглым сечением, используемые в системах отопления, газо- и водоснабжения.

К основным характеристикам труб относят диаметр, степень IP, ударную и коррозийную стойкость, несущую способность, толщину стенок, электрические свойства и др. По сравнению с другой кабельной продукцией стальные трубы стоят дороже, поэтому их применяют на участках с высоким риском повреждения проводов.

Это охранная и пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и оповещения, химическая, пищевая промышленность, транспортная сфера и пр. Трубы должны быть устойчивы к коррозии, поэтому при покупке изделий стоит обратить внимание на материалы изготовления (марка стали) и наличие защитного покрытия.