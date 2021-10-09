Команда математиков под руководством Карло Валенсизы выяснила, что мемы с годами усложняются ежегодно.

Учёные проанализировали более двух миллионов мемов, задействовав машинное обучение. Они были разбиты в группы, после чего по отношению к ним были задействованы три элемента теории революции, а именно, репликация, вариация и отбор.

Выяснилось, что мемы содержат общий шаблон. Такие шаблоны модифицируются, кроме того, чем чаще используется мем, тем больше он видоизменяется. Изображения со временем становятся сложнее, и понятые всем людям мемы приводят к формированию небольших сообществ.

Учёные сравнили эту ситуацию с тем, как в языке формируются диалекты. В итоге, как было предположены, мемы могут стать метаязыком, который смогут понимать не все пользователи Сети.

Недавно учёные сумели разработать квантовый вычислитель с повышенной точностью. Им удалось добиться точности в 99,4%.