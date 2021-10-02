Александр Масляков высказался насчёт шоу «Игра», которое недавно стартовало на ТНТ.

Согласно заявлению Маслякова, «Игра» является калькой КВН. Он считает, что создатели шоу даже не пытались что-то изменить, они просто взяли проект, который существовал уже долгое время, и слепили его за огромные деньги.

Кроме того, Масляков раскритиковал награду для победителя проекта. Как было заявлено, победителям вручат 30 миллионов рублей. Как считает Масляков, это аморально по отношению к заинтересованным в игре людям.

Впрочем, Масляков уточнил, что ещё не смотрел выпуск нового проекта, а только слышал о нём. Судиться с теми, кто создал «Игру» он не планирует, так как считает, что этим должен быть озабочен Первый канал.

Премьера шоу “Игра” состоялась на ТНТ 26 сентября. Участие в проекте примут несколько десятков юмористов.