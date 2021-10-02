читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Масляков высказался насчёт шоу «Игра», которое недавно стартовало на ТНТ.

Согласно заявлению Маслякова, «Игра» является калькой КВН. Он считает, что создатели шоу даже не пытались что-то изменить, они просто взяли проект, который существовал уже долгое время, и слепили его за огромные деньги.

Кроме того, Масляков раскритиковал награду для победителя проекта. Как было заявлено, победителям вручат 30 миллионов рублей. Как считает Масляков, это аморально по отношению к заинтересованным в игре людям.

Впрочем, Масляков уточнил, что ещё не смотрел выпуск нового проекта, а только слышал о нём. Судиться с теми, кто создал «Игру» он не планирует, так как считает, что этим должен быть озабочен Первый канал.

Премьера шоу “Игра” состоялась на ТНТ 26 сентября. Участие в проекте примут несколько десятков юмористов.

Вам может понравиться

Политолог Бортник: В случае политического кризиса на Украине соседние страны разделят ее территории между собой

На Украине в очередной раз может быть поднят вопрос о разделе страны, считает политолог Руслан Бортник. На канале «Первый независимый» он заявил, что соседние страны с удовольствием подхватят это начинание

Париж прикрыл Афины от Турции своим “ядерным зонтиком”

Франция гарантирует Греции защиту от агрессии любых государств, не исключая страны НАТО. Об этом говорится в соглашении, которое подписали между собой Париж и Афины в минувший вторник. Издание Orthodox Times

Политолог Сатановский высмеял США за попытки заблокировать российским подлодкам доступ в Атлантику

Если Соединенным Штатам так хочется потерять четыре эсминца «Арли Берк», то создание подразделения для борьбы с российскими подводными лодками – отличный способ сделать это. Примерно в таком духе высказался в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 октября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 2 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 2 октября – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 2 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 2 октября – пасмурно, до 14 °C |