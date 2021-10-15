Русские помогут справиться с террористической угрозой, уверены журналисты малийского издания Mali Actu. Россияне из «ЧВК Вагнера» помогут решать проблемы в сфере безопасности, что не удалось сделать французским военным в раках операции «Бархан»: активность террористов за время французских усилий только возросла, а в адрес европейского контингента звучали обвинения в прикрытии нелегальной добычи природных ресурсов и сговоре с боевиками.

В публикации отмечается, что малийцы воодушевлены началом сотрудничества с россиянами. Люди уверены, что новые союзники принесут мир и стабильность в страну.

Местная газета также отмечает, что население недовольно французскими миротворцами, которые собираются покинуть территорию Мали, так и не добившись успеха в борьбе с радикалами. Они фактически бросают африканцев один на один с группировками вооруженных бандитов.

Польза от сотрудничества с россиянами у малийцев не вызывает сомнений, поскольку ранее они уже помогли Центральноафриканской Республике разобраться с террористами, а теперь пришли, чтобы помочь им.