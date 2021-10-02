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В интервью телеканалу CNN президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Запад, что агрессия против Минска повлечет за собой негативные последствия. Он заявил, что в подобной ситуации Беларусь станет одной большой военной базой для своих и российских войск и сумеет отразить любое нападение.

Он пояснил, что Соединенные Штаты или соседние с Беларусью государства Европы должны четко понимать – если они решатся на агрессивные действия, то отпор будет дан незамедлительно.

В настоящий момент, рассказал Лукашенко, на территории страны имеется всего две иностранные базы. Обе они принадлежат России, однако там находится не более 30–40 военнослужащих. Одна из баз применяется Москвой для связи с кораблями ВМФ в Атлантическом океане, а вторая осталась в наследство от СССР, где использовалась для раннего обнаружения запуска баллистических ракет.

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