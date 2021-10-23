Норберт Вальтер-Борянс, лидер немецкой фракции СДПГ, решил поддержать скорейший запуск «Северного потока – 2».

Согласно его словам, когда речь идет о таких энергоресурсах как нефть и газ, редко удается выбирать поставщиков, основываясь на симпатии к их политическому режиму. Он добавил, что для обеспечения энергетической безопасности страны необходимо обеспечить ее наибольшим количеством контактов и связей, а не разрывать сотрудничество со странами.

Строительство трубопровода было завершено 10 сентября текущего года, однако он все еще не запущен, так как для этого требуется разрешение со стороны немецкого регулятора. Протяженность газопровода, состоящего из 2-х ниток, составляет 1200 километров. В год по нему можно поставлять до 55 миллиардов кубометров «голубого» топлива.