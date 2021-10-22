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Государства, расположенные на границах России должны выполнить роль плацдарма для войны с ней, которую готовят Соединенные Штаты, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал визит в Молдову, на Украину и в Грузию министра обороны США Ллойда Остина.

Эти страны, по мнению эксперты – всего лишь одноразовые боеголовки, которые будут задействованы в случае войны с РФ. Сейчас вероятность боевых действий между США и Россией является довольно низкой, но Вашингтон все же готовит плацдарм для наступления.

Ллойд Остин приехал проверить, в каком состоянии эти самые боеголовки находятся. Он традиционно пообещал им всяческую поддержку и защиту от «российской агрессии», верность союзническому долгу. На самом деле Вашингтон использует их в своих целях как одноразовые заряды, которые не жалко пустить в расход.

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