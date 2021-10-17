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Борьба с террористами в Сирии завершена, поэтому присутствие российских боевых кораблей в Средиземном море ничем не обосновано, пишет французское издание Le Monde. При этом подчеркивается, что Москва для Парижа ни в коем случае не противник, а просто «стратегический конкурент».

Авторы публикации сообщают, что Россия оказывает поддержку правительству Сирии, но ее активность становится опасной. Кипр практически оказался «в тисках» кораблей ВМФ РФ. Поэтому Франции не помешала бы помощь других союзников по Североатлантическому альянсу для сдерживания этой самой активности.

Эксперты жалуются, что Соединенные Штаты регион покинули, так как большую часть своих кораблей перебросили в Тихий океан для сдерживания Китая. Британская база на Кипре находится в ужасающем состоянии, поэтому надеяться Франции остается лишь на Кипр, Грецию и Италию.

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