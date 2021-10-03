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Издание InfoBrics заявило, что Латвия уже к середине предстоящего отопительного сезона может остаться без газа. Пересказ статьи предоставляет издание «ПолитРоссия».

Как отмечается, Латвия являлась одним из главных критиков проекта «Северный поток-2». Сейчас же оказалось, что над страной нависла угроза остаться без газа. Так, оператор системы AS Conexus сообщил, что запасы в Инчукалинском газохранилище подходят к концу.

Такая же проблемы была в 2018 году, но в этот раз ситуация ещё хуже, так как в Европе начался энергетический кризис. Стоимость газа в европейских странах выроста до 1199 долларов за одну тысячу кубометров. Всего лишь в июне тот же объём стоил 363 доллара.

Издание сообщает, что обвинять в энергетическом кризисе стоит Европу, которая мешала строительство газопровода «Северный поток-2», а вовсе не Россию. Сейчас же европейцам стоит подготовиться к долгой зиме. Как напоминает издание, в прошлом году холода стояли до апреля. Латвии же теперь придётся полагаться на импорт газа из России.

Недавно польский депутат Европарламента Изабелла Клоц заявила, что в энергетическом кризисе в Европе виновата “зеленая” энергетика. Она объяснила, что впрок такую энергию не запасти, и она зависит от погодных условий.

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