Политика Брюсселя, всеми силами проталкивающего «зеленую энергетику», является главной и единственной причиной энергетического кризиса в Европе, написала в издании wPolityce польский депутат Европарламента Изабелла Клоц. Она отметила, что Евросоюз пытается во всем обвинить Россию, хотя истинная причина взлета цен на электричество лежит на поверхности.

По словам Клоц, зеленая энергетика – это высокие риски. Ее невозможно запасти впрок и, кроме того, она сильно зависит от погодных условий. Несколько недель без ветра и солнца могут привести к тому, что жители Евросоюза вообще останутся без тепла и света.

Между тем, существует старая и проверенная угольная энергетика, которая дает гарантию энергетической стабильности. Брюссель отлично знает это, но продолжает свои экологические эксперименты. Жертвами которых становятся европейцы, не имеющие высоких доходов и не способные угнаться за стремительно растущими ценами на электроэнергию.